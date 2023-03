Mititelu, pregătit să arunce cu banii! Prime uriașe promise de patronul lui FCU dacă echipa se califică în playoff

În cazul unei victorii, oltenii se vor apropia la un singur punct de Sepsi OSK, iar decizia Comisiei de Disciplină în cazul meciului suspendat de la Sfântu Gheorghe ar putea influența soarta echipei care va merge în playoff.

Adrian Mititelu nu vrea ca echipa sa să rateze playoff-ul în acest sezon, motiv pentru care le-a promis jucătorilor prime de 10-15 mii de euro în cazul în care vor termina sezonul regulat în primele șase.

„Depinde de jucător. În medie 10-15 mii de euro. E tot o chestie de orgoliu. Și dacă pierdem play-off-ul nu e o tragedie. Mai avem un meci greu mâine, dar dacă intrăm în play-off vom fi o nucă tare și fiecare meci îl vom trata ca pe o finală. Dacă intrăm în play-off să nu crezi că vom termina pe locul 6.

Obiectivul acestui club în acest an a fost calificarea în play-off. Ne dorim foarte mult acest lucru. Suntem convinși că dacă am reuși acest lucru am face o figură foarte frumoasă în play-off. Nu o să fim FC Argeș de anul trecut, care a pierdut majoritatea meciurilor cu 0-5”, a dezvăluit Adrian Mititelu Jr. - fiul finanțatorului echipei din Bănie, pentru Fanatik.

FCU Craiova 1948 - FC Botoşani, sâmbătă, 4 martie – ora 17.00

FC U 1948 şi FC Botoşani s-au mai întâlnit de patru ori în principala competiţie internă, de două ori s-au impus moldovenii, un joc a fost câştigat de olteni, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

Prima confruntare a avut loc pe 26 septembrie 2021, FC Botoşani - FC U Craiova 1948 1-1.

Unicul succes din contul craiovenilor s-a consemnat pe 10 februarie 2022, FC U 1948 - FC Botoşani 3-2.

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 15 octombrie 2022, FC Botoşani - FC U Craiova 1948 1-0, gol marcat de Sekou Camara (minutul 90+1).