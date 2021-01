DESCOPERIRE uimitoare in SAVANA africana. Oamenii de stiinta au intrat in ALERTA cand au vazut "PITICII". Cum pot sa supravietuiasca?

Cercetatorii au oferit primele concluzii despre cele doua animale ciudate gasite in ultimi ani, unul in Namibia si altul in Uganda.

In timpul unei anchete de rutina efectuate pe un teritoriu ocupat de girafe, au fost descoperite doua exemplare unice, care aveau o inaltime nemaivazuta in istorie pentru un asemenea mamifer. Astfel, daca in nod normal o girafa adult atinge o inaltime de 5 metri, cele doua girafe "pitice" masurau aproximativ 2,5 metri.

In cercetarile publicate recent intr-o revista de specialitate, BMC Research Notes, biologii au concluzionat ca anomalia a aparut ca o tulburare scheletica sau cartilaginoasa, o problema rara cu care se confrunta animalele salbatice. Astfel, una dintre girafe avea picioarele deoseit de scurte, iar cealalta gatul mai scurt decat media.

Paradoxal, tinad cont de faptul ca inaltimea e principalul avantaj al girafelor in competitia salbatica din savana africana, girafele pitice au reusit deocamdata sa supravietuiasca.

Tweet Africa girafa Citeste si: