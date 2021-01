Descoperire ULUITOARE in Siberia. E incredibil ce a iesit de sub pamantul INGHETAT. A trait in urma cu 34.000 de ani si e ca NOU!

Un exemplar de rinocer foarte bine pastrat a iesit la iveala din solul inghetat, intr-o zona indepartata din Siberia.

Sasha a fost botezat animalul a carui carcasa dateaza din urma cu aproximativ 34.000 de ani, care a trait mai exact la sfarsitul Pleistocenului. Descoperirea este insa uimitoare datorita felului in care rinocerul s-a conservat in permafrostul siberian, adica in pamantul care ramane inghetat non-stop.

Specialistii au ramas uimiti sa constate ca animalul salbatic avea inca par si grasime, iar cornul pe care il folosea la cautarea de hrana era langa corp, un lucru mai rar intalnit. In plus, s-au pastrat la "rece" char si organele sale genitale. Dupa putinele teste care s-au facut, s-a tras concluzia ca rinocerul respectiv avea maxim 4 ani cand a survenit decesul, prin inecare.

