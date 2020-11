Descoperire ULUITOARE in peretii casei. COMOARA interzisa a iesit la lumina dupa 100 de ani

Doi americani care faceau lucrari de renovare la casa lor au ramas socati de ceea ce au gasit printre ziduri.

Locuinta respectiva, construită în 1915 de un german cunoscut sub numele de contele Adolph Humpfner, avea nevoie urgenta de lucrari de renovare, insa cine s-ar fi asteptat la o asemenea surpriza. Mai precis, noii proprietari au dat peste o adevarata "comoara", in jur de 70 de sticle de whisky fiind ascunse pe sub tencuiala peretilor, dar si sub podea.

Din cate se pare, sticlele bine ambalate in servetele si paie au o vechime de peste 100 de ani, provenind dintr-o perioada in care America trecea prin celebra prohibitie, o masura economica drastica prin care erau interzise producerea si comercializarea unor anumite produse, printre care si cele alcoolice.

Interesant e faptul ca brandul de whisky in cauza e unul scotian, Old Smuggler Gaelic, marca existenta pe piata si in prezent. Cuplul care s-a trezit cu "robinetul" de whisky in pereti intenționează să păstreze doar una dintre sticle pentru consumul propriu, iar pe celelalte sa le vanda cu aproximativ 1.000 de dolari fiecare.

