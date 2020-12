VIDEO Descoperire SOCANTA la o inchisoare din Peru. Ce au pus la cale DETINUTII se vede doar in filme

Autoritatile peruane investigheaza o tentativa de evadare rar intalnita, prin intermediul unui tunel subteran.

Penitenciarul Castro Castro din Lima, capitala statului Peru, e locul unde detinutii condamnati pentru trafic de droguri au fost la un pas de a scapa in libertate cu o metoda ingenioasa, cu care ne-am mai intalnit in special in filme.

Astfel, politia locala a raportat zilele trecute descoperirea unui pasaj sub pamant lung de aproximativ 180 de metri, care urma sa deserveasca la evacuarea ilegala a unora dintre detinuti. Tunelul era proiectat sa aiba una dintre intrari in cafeneaua inchisorii, iar cealalta intr-o locuinta din apropiere, inchiriata in urma cu un an si jumatate de un cetatean columbian

