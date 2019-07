Cum arata femeia data afara din supermarket pentru tinuta indecenta: "Asa ma imbrac eu la munca, ce e e gresit?" FOTO

O instructoare de fitness din Franta a fost data afara dintr-un supermarket pentru indecenta.

Amandine Gaudin a fost atleta de performanta, iar acum este antrenoare si instructor de fitness. Ea a mers imbracata in haine de antrenament la cumparaturi, insa paznicii i-au cerut sa se acopere daca vrea sa mai faca acolo cumparaturi.

"Imi faceam cumparaturile in liniste cand omul de la securitate a venit la mine si m-a avertizat sa nu mai vin imbracata asa. Eram prea golasa pentru gusturile sale. Ma intorceam acasa de la munca si am decis sa merg la cumparaturi, voiam sa fac pregatiri pentru ziua mea. Purtam haine sport, pentru ca asta e meseria mea.

De aceasta data purtam colanti si bustiera sport, ambele de culoare albastra. Seful securitatii a venit la mine si mi-a zis ca daca vreau sa mai fac cumparaturi la el in magazin va trebui sa ma imbrac altfel, sa ma acopar mai mult. Am mai facut cumparaturi acolo imbracata asa si n-am avut probleme, acum am inteles ca un client a facut reclamatie", a postat femeia pe Facebook.



"Sunt furioasa, e nedrept sa fiu criticata pentru costumatia mea de serviciu. Asta inseamna ca sunt indecenta la munca daca e sa ma iau dupa acesti critci?", a mai scris ea.

Compania are detine supermarketul, un lant mare international, a luat legatura cu femeia dupa viralizarea postarii pe Facebook si si-a cerut scuze. Angajatul a fost instruit sa nu se mai lege de tinutele clientilor, mai ales ca nu exista un regulament legate de tinuta sport in magazin.



VEZI CUM ERA IMBRACATA FEMEIA IN GALERIA FOTO