Georgina a postat poze INITIME din pat cu Cristiano Ronaldo. Poza de peste 2 milioane like-uri. FOTO

Georgina si Ronaldo au petrecut saptamani bune de vacanta in Grecia si Portugalia.

Cristiano Ronaldo a cucerit trofeul Nations League cu Portugalia, dupa care a plecat in vacanta pe un yacht de lux in Grecia, pe Coasta de Azur si in Madeira.

Ronaldo a fost insotit tot timpul de Georgina, copii si familie, aceasta fiind una din cele mai lungi vacante ale starului portughez.

Georgina a publicat cateva fotografii din albumul personal, inclusiv una in care Ronaldo dormea. Imaginea a atras peste 2,2 milioane de like-uri in 24 de ore.



