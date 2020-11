Cazul SCANDALOS al studentei infectate cu Covid care s-a izolat in camera de camin. Reactia colegelor a starnit FURTUNA

O tanara studenta din Spania a declansat o polemica uriasa in tara sa si nu numai cu decizia de a se autoizola in camera de camin.

Elena Canizares si povestea sa e una impresionanta, mai ales in contextul reactiilor pe care le-au avut colegele de camera ale adolescentei care tocmai aflase ca are coronavirus. Astfel, pentru a-si proteja parintii aflati in categoria persoanelor cu risc (ambii fiind bolnavi, cu infarcturi si hipertensiune), Elena a ales sa se inchida in camera de camin din campusul Universității Castilla-La Mancha din Ciudad Real.

De-aici a pornit intreg scandalul, unul intretinut de partenerele de camera ale studentei la asistenta medicala. Ea a dezvaluit ca a fost somata sa plece cat mai repede acasa, aducand ca dovada si discutiile purtate prin intermediul WhatsApp. "Ești egoista. Ai mașină, asa ca poti sa-ti iei lucrurile și să mergi la casa parintilor. Noi avem viata noastra, nu trebuie sa traim in aceasta situatie. Parintii tai trebuie sa aiba grija de tine", au fost doar o parte din cuvintele adresate Elenei de colegele sale.

Cazul a starnit o empatie deosebita pe retelele de socializare, ea primin zeci de mii de mesaje de sustinere, inclusiv oferte din partea unor mari companii de a se muta intr-o locuinta adecvata. Tot Elena a fost si cea care a insistat ca furia de pe internet sa nu se reverse asupra colegelor sale, scopul ei fiind doar de a prezenta situatia asa cum se prezinta ea.