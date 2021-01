Cazul inexplicabil al femeii care a aparut vie la 10 zile dupa ce a fost inmormantata. Greseala e impardonabila

Haosul creat de pandemia cu coronavirus produce situatii ireale, care nu s-ar fi intamplat niciodata in trecut.

Rogelia, o femeie de 85 de ani din orasul spaniol Lugo, a devenit vedeta pe plan global peste noapte. Infectata cu Covid-19 si vindecata, ea s-a intors la azilul de batrani unde locuia impreuna cu sotul ei, fara sa-si dea seama ce soc avea sa produca.

Cei care au vazut-o, inclusiv sotul, au ramas stana de piatra in conditiile in care Rogelia fusese inmormantata, cu acte in regula, in urma cu 10 zile. Mai precis pe 13 ianuarie, rudele Rogeliei au fost informate ca aceasta a murit in spital si ca sicriul va ajunge sigilat la cimitir, fara ca apropiatii sa-si poata lua ramas bun.

Intreaga neintelegere a pornit, de fapt, de la o greseala birocratica inexplicabila, persoana decedata fiind o alta persoana in varsta inregistrata la azilul respectiv.