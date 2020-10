Cantareata cunoscuta in toata lumea, petrecere monstru de ziua ei! A baut pana a cazut pe jos! Imagini incredibile

Duminica, Cardi B sarbatorit aniversarea celor 28 de ani.

Artista s-a simtit foarte bine la petrecere si nu a ezitat sa posteze pe contul ei personal poze de la aniversare. Pe Instagram la ea apare o fotografie in care Cardi este pe podea, iar in jurul ei mai multe persoane ii fac poze si o filmeaza. Cantareata a recunoscut ca a baut mult si nu a ezitat sa faca publice imaginile. In fotografie se observa ca artista a renuntat la incaltaminte, iar in cele din urma a pierdut batalia cu alcoolul si a ajuns pe podea.

"Nu stiu...dati vina pe Tommie si JT", a adaugat cantareata la descrierea fotografie. Sora acesteia, Hennessy Carolina, i-a comentat la poza: "LOL...esti bine, soro?!".

In urma cu doua saptamani, Cardi B a anuntat ca divorteaza de rapperul Offset. Cei doi au impreuna o fetita de doi ani.

