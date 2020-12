BREAKING NEWS! Jurnalistul care l-a insultat pe Maradona va fi dat in judecata! "Nu mai suport! Nu mai pot sa aud asa ceva!"

Avocatul familiei Maradona a reactionat dupa atacul lui Filippo Facci.

Jurnalistul italian a enervat pe toata lumea dupa ce l-a jignit in termeni foarte duri pe regretatul Diego Armando Maradona.

Acesta l-a numit pe Maradona "hot, drogat si gras" si a declansat astfel furia a zeci de mii de fani din toata lumea si in special a celor din Napoli.

Avocatul familiei Maradona, Angelo Pisani, a reactionat dupa aceste jigniri aduse lui "El Pibe D'Oro" si a declarat ca il va da in judecata pe Facci, dupa ce a marturisit ca a fost sunat de fratele lui Maradona, Hugo.

"Vom continua sa discutam la tribunal. Am primit misiunea din partea lui Hugo Maradona, pe langa multele telefoane primite de la fani. Totul pentru cuvintele lui Filippo Facci.

S-a dezlantuit la adresa lui Maradona de parca era in razboi cu el. Prin mass-media, jignirile s-au raspandit. Hugo m-a sunat plangand: 'Nu mai suport, nu pot sa mai aud asa ceva despre fratele meu'.

Ne vedem in instanta. Nu vom mai permite nimanui sa continue sa faca aceasta marsavie. Il vom aduce la tribunal. Vom vedea cum se va apara in tribunalele civile si penale, iar apoi vom dona despagubirile primite pentru a ajuta la inscrierea multor copii in academiile de fotbal", a spus Pisani pentru Radio Punto Nuovo.

Diego Armando Maradona a murit pe 25 noiembrie la varsta de 60 de ani din cauza unui stop cardio-respirator, la scurt timp dupa ce suferise o operatie pe creier.