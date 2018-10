BORCEA jura ca e la ultima casatorie: "Valentina e ultima femeie din viata mea!" Ce mesaj i-a transmis

Cristi Borcea s-a insurat recent pentru a treia oara.

Casatorit imediat dupa ce a fost eliberat din inchisoare, Cristi Borcea promite sa ramana tot restul vietii alaturi de Valentina Pelinel. Fostul actionar de la Dinamo e indragostit la nebunie de femeia care i-a daruit deja un copil si care este gravita in prezent cu gemeni.



"Asta sigur! Da! Daca ti-am spus ca sunt sigur de asta, crezi ca vorbesc sa ma aflu in treaba? Repet: Valentina e ultima femeie din viata lui Cristi Borcea! „My last, my everything”, cum e intr-o melodie romantica. Ne spunem: «Esti viata mea!", a spus Borcea in Libertatea.

"Relatia mea cu Valentina este extraordinara. Ma implineste total. Ne place sa ne dedicam timpul liber pe care-l avem impreuna baietelului nostru, care are 2 anisori si 4 luni. Femeia pentru Cristi Borcea este foarte importanta pentru moralul, viata, ceea ce reusesc sa fac zi de zi. In spatele unui om care se vrea de succes, nu poate fi decat o femeie de forta.”, a marturisit Cristi Borcea pentru sursa citata.