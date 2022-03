Anamaria Prodan nu îl iartă pe Laurențiu Reghecampf: "Sătea numai în picioare, cu capul sus". Cum l-a numit după divorț

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț. Însă, prima înfățișare la tribunalul din Buftea a fost amânată, pe motiv că avocații impresarului FIFA au COVID-19, așa că următoarea înfățișare a fost programată în luna aprilie, după spusele antrenorului de la Universitatea Craiova.

În cadrul podcast-ului "Fiță cu Adiță", Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri despre căsnicia pe care a avut cu tehnicianul român și despre motivele pentru care s-a degradat relația lor, ajungând la divorț.

"Reghe e istorie și e o parte a istoriei întunecată, așa vreau să și rămână. Undeva acolo departe, eu am spus întotdeauna, noi păstrăm în inima noastră pe Reghe pe care noi l-am cunoscut, omul acela demn, care stătea numai în picioare, cu capul sus, nu îndrăznea nimeni să se uite la el.

Mereu ziceam, când se uită cu ochii ăia albaștri, îngheață toată lumea. Au înghețat până au venit căldurile și au dezghețat apele. M-a deranjat foarte tare în toată perioada asta că nu așteptam recunoștință, e greu să fii recunoscător, să ai suflet mare să știi când trebuie să mulțumești, să lași capul jos, că ai greșit. Când construiești un imperiu nu poți să te duci să faci copii pe unde poți, să te ascunzi, să te înjure amantele, să îți trimită mail-uri de bătaie de joc, să primească și copiii. Tu să stai, să fii mândru, să nu îți vezi copiii, să nu ai nicio treabă, zici că nu a avut niciodată familie și e fecior.

Ai 100 de ani, prietene, adică ai mai avut o căsnicie, soția 30, tu 18. Ai mai văzut cum ai ieșit și din căsnicia aia șifonat și vai de vai. Acum ai luat-o pe alta. Eu probabil trebuia să fiu bărbat, eu am fost în alte vieți conducător de armată, mi-au făcut niște băieți pricepuți.

"Când îți pierzi demnitatea, ca bărbat, în primul rând, e cumplit."

O să își dea seama în ani, o să fie târziu pentru el, pentru că a pierdut tot. Când îți pierzi demnitatea, ca bărbat, în primul rând, e cumplit. Nici nu știu, am vreo șapte procese, îmi tot deschide, când nu ai ce să faci, devii procesoman. E împins de fata asta să facă toate lucrurile astea, el nu are.

Nu are voie să renunțe, dacă citești mail-urile de amenințare pe care i le dă ea, el nu are voie nici să facă stânga către Snagov de pe DN, dar să renunțe. E prins ca un pește mic de aur într-o plasă cu atât de multe găuri încât nu mai are direcții nici să iasă prin găurile mari dacă găsește.

Eu construisem ceva unic pentru el, m-am chinuit să îl duc pe cele mai înalte trepte ale gloriei și l-am dus. Eu o să îl iubesc toată viața dar pe Laurențiu Reghecampf, soțul Anamariei Prodan și tatăl copiilor mei, cel demn. Ce văd acum nu am ce să iubesc. Eu nu pot să urăsc, îmi e milă de el. Aș încerca să îl ajut cumva, nu văd cum deocamdată și nici nu am timp", a declarat Anamaria Prodan.