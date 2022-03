Anamaria Prodan, măsură drastică împotriva lui Reghecampf: „Am fost la Poliție! Este un grup criminal în jurul lui!”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț. Însă, prima înfățișare la tribunalul din Buftea a fost amânată, pe motiv că avocații impresarului FIFA au COVID-19, așa că următoarea înfățișare a fost programată în luna aprilie, după spusele antrenorului de la Universitatea Craiova.

Iar, la cum evoluează declarații dintre cei doi, divorțul nu se va produce pe cale pașnică. Recent, Anamaria Prodan a mărturisit că a cerut un ordin de restricție împotriva lui Laurențiu Reghecampf, pe motiv că primește amenințări cu moartea.

Anamaria Prodan: „Reghecampf e disperat! Trebuie să ne dea înapoi ce ne-a furat!”

„Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat. Nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire.Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut înjurături, amenințări că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni.

Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu! Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a declarat Anamaria Prodan la Antena Stars.