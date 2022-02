„Amanta îl teroriza la telefon în biserică!” Anamaria Prodan, noi acuze către Reghecampf după declarațiile făcute: „Era să fac infarct!”

Laurențiu Reghecampf (46 ani) a clarificat situația cu Anamaria Prodan (49 ani). Antrenorul a precizat că acesta nu mai forma un cuplu cu impresarul de mai bine de un an și că rennoirea jurămintelor la biserică, din vara anului trecut, a fost un eveniment premeditat de către, încă, actuala sa soție, deoarece a fost anunțat că este așteptat în fața a 200 de invitați și 3 camere de luat vederi.

La auzul acestor declarații, Anamaria Prodan a ținut să-i dea replica lui Reghecampf și a relatat un episod de la acel eveniment, când Corina Caciuc (30 ani) îl teroriza pe tehnician cu telefoanele, chiar în timpul slujbei din biserică.

Anamaria Prodan: „El, săracul, este pierdut în timp și spațiu”

„Săracul de el, cu un pahar de vin în față, nu mai știa cum să lege vorbele. Ba are o relație bună cu copilul, dar nu mai are o relație bună cu copilul. El vede copilul, dar nu l-a mai văzut pe copil. El, săracul, este pierdut în timp și-n spațiu.

Îl prindeam non-stop, îmi era rușine de lumea care mă oprea și îmi spuneau toți: 'Vezi, mă, că bărbată-tu' iar trage de ea'. Eu sunt locomotiva care a tras toată acestă familie. El investea în femei. Are amantă de 8 ani, îi deschide business-uri femeii. Eu știu și cine e femeie, fata se ascunde de rușine, de rușine că nu mai scăpa de el.

Noi n-am știut nici măcar în ziua petrecerii, că în biserică, unul dintre prietenii comuni îi ținea telefonul și amanta îl teroriza. Îmi doresc să dispară definitiv!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Acces Direct.

La podcastul „Acasă la Măruță”, Laurențiu Reghecampf a precizat că el a fost principala sursă de venit în familie și că zecile de milioane de euro pe care le-a câștigat în Arabia Saudită stau mărturie. Însă, încă actuala soție a tehnicianului Universității Craiova susține că acesta a luat o groază de bani de la mama ei, Ionela Prodan, fără a-i mai restitui.

Anamaria Prodan: „Când am găsit odarul era să fac infarct”

„Când am găsit dosarul era să fac infarct. Eu nu am știut de jumătate din acești bani. El se ducea și mama îl punea să semneze cu martori că a luat acești bani. Îmi spunea mama: 'Tu nu poți să decazi'. L-a iertat de nenumărate ori, când știa cu ce nenerocite de femei umblă și îl învăța ca pe propriul copil cum să nu dea prilej discuțiilor: 'Reghecampf e gâsca orașului, Reghecam pleacă cu prostituate'. Noi ne-am chinuit teribil.

Reghecampf nu mai are bani de foarte mulți ani. Mi-a pus microfoane în casă. Le-am găsit în prima noapte când am venit din Dubai, acum 7 luni. Stătea și ne urmărea noaptea cum dormim în pat câte 5-6 ore. Noi, când am intrat ultima dată, când amandat îl înjura, a trebuit să pună parolă la mail-urile pe care le aveam numele amantei și anul ei de naștere. Am încremenit toți! Și a început să plângă din nou, că nu le-a pus el că i le-a pus asta!

A furat coitanerele, toată munca noastră de 5 ani, bunuri comune, scoase din famă și ascunse. Toată lumea spune că le-a luat asta și sunt pe la Deva. Tu erai Soare acasă și amanta de scuipa, te înjura, te bătea.

Îl iubesc pe Laurențiu Reghecampf, nu iubesc ce astăzi toată România vede”, a declarat Anamaria Prodan.