"Am fost luati de prosti!" Situatie INCREDIBILA in Franta! De ce a mintit guvernul ca mastile de protectie nu ajuta la nimic! Dezvaluiri de ultima ora in plina pandemie de coronavirus

Guvernul francez a fost criticat de la inceputul pandemiei.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic intreaga populatie, iar in Franta, guvernul a fost aspru cirticat din cauza lipsei de masti de protectie. Statul francez a explicat ca purtarea mastilor nu este necesara pentru intreaga populatie ci doar pentru pacientii infectati cu coronavirus.

Marine Carrere, medic si jurnalist de profesie, a spus la radio Europe 1 ca aceasta minciuna a venit din partea autoritatilor din domeniul sanatatii si este de parere ca existau cu totul si cu totul alte solutii pentru a evita minciuna. Motivul principal al acestei minciuni a fost din cauza faptului ca populatia sa nu se repeada in farmacii.

"Si a fost pentru o cauza buna, deoarece a fost pentru personalul medical, pentru a proteja populatia si personalul medical. La vremea respectivam am prioritizat. Intrucat nu aveam suficiente mastia am facut totul pentru a le rezerva celor care aveau cel mai mult nevoie de ele, adica pentru personalul medical. Acest discurs a fost tinut pur si simplu pentru ca populatia sa nu se grabeasca in farmacii pentru a cumpara masti. Ar fi trebuit sa spun adevarul? In acest caz, personalul de ingrijire medicala ar fi avut si mai putin masti. Asa eu cred ca acest tip de minciuna poate fi inteles pe deplin si scuzat", a declarat Marine Carrere pentru sursa citata.

