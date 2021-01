A vrut sa se mute cu IUBITUL, dar s-a trezit cu INSTRUCTIUNILE soacrei. E ABSURD ce trebuia sa faca tanara!

Pe retelele de socializare s-a viralizat o gluma aparent neinspirata facuta de familia unui barbat care urma sa se mute cu iubita.

Sharon e numele tinerei a carei bucurie de a trai sub acelasi acoperis cu persoana iubita (Danny, in cazul de fata) a fost "stricata" de soacra si de surorile barbatului. Astfel, Sharon a primit o lista lunga de instructiuni, cu 9 capitole separate, in care era atentionata asupra lucrurilor pe care va trebui sa le faca in compania lui Danny.

In realitate n-a fost decat o gluma, insa Sharon a postat biletelele primite pe Twitter, unde a starnit numeroase comentarii, nu putini fiind cei care au crezut ca intamplarea e una reala, iar femeia ar fi fost astfel somata sa aiba un comportament pe alocuri absurd.

me mude con mi novio y vino con instrucciones de parte de su mamá y hermanas pic.twitter.com/DSyzUPbzMn — shar???? (@shar_payevans) January 7, 2021

Printre regulile de baza, Sharon trebuia sa aiba grija la sosete, sampon si periuta de dinti, pntru ca iubitul sau foloseste orice gaseste. "Spune-i ca sapunul vaginal nu e pentru cap si cumpara-i haine, ca el le poarta mereu pe aceleasi", se mai arata in instructiuni. De asemenea, Sharon a fost instruita sa nu-si lase partenerul sa se uite la filme de groaza, mai ales daca e beat si sa-l urmareasca de fiecare data cand merge la toaleta, pentru a-l "distra". Din fericire, tanara respectiva nu e obligata sa aiba de-a face cu un adult disfunctional, ea amuzandu-se copios de reactiile starnite in mediul virtual.

