"Facem sex de 4, 5 ori pe saptamana! Mai putin atunci cand pierde". Portarul cuplat cu o brazilianca supersexy! PSG l-a imprumutat pentru a juca mai mult

Portarul german Kevin Trapp (28 de ani) traieste o poveste de dragoste alaturi de o brazilianca cu 6 ani mai in varsta decat el. Izabel Goulart spune ca viata lor amoroasa merge de minune.

Lui Trapp nu i-a mers foarte bine dupa transferul de la Eintracht Frankfurt la PSG. Goalkeeperul german a fost o perioada titular intre buturile parizienilor, dar nu a impresionat. El a pierdut apoi lupta cu Areola, iar venirea lui Buffon l-a transformat in cel de-al treilea portar.

Chiar daca pe plan sportiv nu i-a mers asa cum si-ar fi dorit, Trapp a stat intotdeauna bine atunci cand vine vorba de viata amoroasa. El a cucerit-o pe frumoasa Izabel Goulart, un model brazilian care a lucrat pentru Victoria's Secret si a pozat in Sports Illustrated. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Ba chiar brazilianca a dezvaluit cateva picanterii intr-un interviu acordat in urma cu cateva luni: "Facem dragoste de 4, 5 ori pe saptamana. Daca pierde un meci, oricat as incerca sa fiu de atractiva, nu exista sex in acea zi. Dar cand castiga, nimeni nu doarme", spunea ea.

In prezent, Trapp s-a intors sub forma de imprumut la Eintracht Frankfurt, fiind titular in 10 partide.

3 meciuri in nationala Germaniei are Kevin Trapp.

FOTO IN GALERIA DE MAI JOS