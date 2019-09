Unde a ajuns sa joace Jeremy Menez la 32 de ani! Internationalul francez s-a intors la Paris dupa aventura in Mexic

Jeremy Menez va juca in Ligue 2.

Fostul international francez Jeremy Menez a revenit la Paris, dupa cinci ani de la despartirea de PSG, semnand un contract pe un sezon cu formatia Paris FC, care evolueaza in cel de-al doilea esalon fotbalistic din Hexagon, a anuntat aceasta grupare pe site-ul sau oficial.

In varsta de 32 ani, Menez a disputat 24 de meciuri pentru nationala Frantei, intre 2010 si 2013, marcand 2 goluri. El a mai imbracat pe parcursul carierei sale, tricoul unor echipe precum AS Roma, AS Monaco sau AC Milan.

Atacantul francez a evoluat ultima oara in Mexic, la Club America, grupare cu care si-a reziliat contractul in vara.