„Vreau doar să fiu respectată” Iga Swiatek nu a mai suportat abuzul online primit din partea pariorilor: ce s-a întâmplat

Poloneza Iga Swiatek (1 WTA) a învins-o cu 2-1 la seturi pe chinezoaica Qinwen Zheng (24 WTA), pentru a avansa în faza sferturilor de finală ale competiției WTA 1000 de la Cincinnati.

Numărul 1 mondial s-a impus scor 3-6, 6-1, 6-1, după 2 ore și 12 minute de joc, dar a cerut să fie respectată, după încheierea meciului, în contextul abuzului online pe care majoritatea tenismenilor îl primesc din partea pariorilor nemulțumiți.

Iga Swiatek, abuzată online de pariori, după ce a pierdut primul set al meciului cu Qinwen Zheng

„Cu siguranță că meciul de astăzi nu a fost perfect. Cu toții am văzut asta. Dar cantitatea de ură și critici pe care eu și echipa mea o primim după ce eu pierd chiar și un singur set este pur și simplu enormă. Vreau să încurajez oamenii să fie mai atenți atunci când comentează pe internet.

Ar fi grozav dacă ne-ați ajuta ca jurnaliști, pentru că noi toți sacrificăm foarte mult și muncim din greu pentru a fi aici. Noi dăm întotdeauna 100% din ceea ce putem face în fiecare zi,” a transmis Iga Swiatek, la conferința de presă organizată după meci.

„Aș vrea să încurajez oamenii să fie mai atenți și să se concentreze și pe partea pozitivă a muncii noastre.”

„Este oarecum trist pentru mine să văd că oamenii din echipa mea și eu însămi suntem judecați. Aș vrea să încurajez oamenii să fie mai atenți și să se concentreze și pe partea pozitivă a ceea ce facem, pentru că astăzi, chiar dacă nu am început bine meciul, mi-ar plăcea ca oamenii să vadă cum am rezolvat problemele și cum am ieșit cu adevărat din necazuri.

Chiar dacă am avut un prim set slab, am reușit să îmi revin. În afara terenului încerc să fiu cea mai bună jucătoare și persoană posibilă. Am vrut doar să încurajez oamenii de pe internet să fie mai pozitivi,” a completat Iga Swiatek, notează Eurosport.

Andreea Prisacariu, printre jucătoarele abuzate online de pariori

Nu puține jucătoare de tenis sunt subiectul unor insulte inimaginabile, pe rețelele de socializare, iar, din nefericire, sportivele din România nu sunt ocrotite de tratamentul unor utilizatori recalcitranți.

Andreea Prisacariu a reușit una dintre cele mai notabile victorii ale carierei. Sportiva ieșeană a eliminat-o pe unguroaica Panna Udvardy, scor 6-7 (4), 6-3, 6-4, în turneul ITF W60 de la Bodrum, Turcia.

Victoria cu revenire de scor a fost urmată de un mesaj toxic, primit pe Twitter de Andreea Prisacariu, din partea unui parior frustrat că și-a pierdut banii pariind pe deznodământul acestei confruntări. „Câți bani ai câștigat, vaca dracului? Lucrezi pentru mafia pariurilor! Ar trebui să fii la închisoare!”, este conținutul mesajului reprobabil, primit de Andreea Prisacariu. „Trist să vad asta, în special din partea unui sârb!”, a reacționat jucătoarea ieșeană, urmărită de mulți sârbi pe platformele sociale online.