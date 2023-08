Iga Swiatek (22 de ani, 1 WTA) a răzbunat ghinioanele suferite în edițiile anterioare ale competiției din orașul natal și a devenit, în premieră, câștigătoare a turneului de calibru WTA 250 de la Varșovia.

Ocupantă a primei poziții a ierarhiei mondiale încă din primăvara anului 2022, campioana Roland Garros s-a antrenat cu spor pentru sezonul de hard nord-american, impunându-se pe hardul de acasă. Iga Swiatek a învins-o pe Laura Siegemund, în finala întrecerii, cu un neverosimil scor 6-0, 6-1.

„Ce săptămână! Am citit undeva că acest turneu WTA 250 nu e la fel de important precum următoarele competiții pe care le voi disputa în Canada și în SUA.

Ei bine... pentru mine acest turneu a fost foarte important și sunt fericită că am beneficiat de o asemenea susținere și o astfel de energie pozitivă din partea voastră, a fanilor. Vă mulțumesc pentru asta și ne revedem curând,” a fost mesajul redactat de prima jucătoare a lumii, pe Twitter.

În turneul de la Varșovia, Swiatek a legat cinci victorii fără set pierdut, cea mai dificilă conturându-se în faza semifinalelor, în care a jucat tiebreak împotriva belgiencei Yanina Wickmayer (93 WTA).

????????What a week it was.I read somewhere that the 250 WTA tournament is not as important as my next challenges in Canada and in the US. Well...to me it was VERY important and I'm happy I felt so much support and positive energy from you, fans. Thank you for that and see you soon. pic.twitter.com/KG3ifV49hd