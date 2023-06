Trofeul oferit de organizatorii Roland Garros Igăi Swiatek (22 de ani, 1 WTA) i-a jucat feste polonezei.

Liderul mondial a învins-o pe Karolina Muchova - debutantă într-o finală de Grand Slam de simplu - scor 6-2, 5-7, 6-4, după 3 ore fără 14 minute de joc.

La ceremonia de premiere, încercând să ridice trofeul deasupra capului, Iga Swiatek a scăpat capacul acestuia pe jos, rușinându-se de pățanie.

Fanii tenisului au făcut o sumedenie de glume pe această temă, o parte dintre aceștia menționând că lucrul acesta nu ar fi trebuit să se întâmple, având în vedere că Iga Swiatek cunoaște trofeul de la Paris mai bine decât multe alte jucătoare, deoarece a reușit să îl câștige de trei ori, în ultimele patru ediții.

