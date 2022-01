„Nu am mai rezistat fizic și mental.” Povestea sportivei care s-a retras din tenis la 22 de ani, după 4 operații 

Catherine Bellis, una dintre marile speranțe ale noii generații a tenisului feminin american s-a retras din tenis la vârsta de numai 22 de ani.

Chinuită de accidentări, „Cici” Bellis - fostă ocupantă a locului 35 WTA la vârsta de 18 ani - a fost nevoită să sufere patru intervenții chirurgicale, inclusiv o operație care a constat în scurtarea osului brațului și inserția unei plăci, notează Tennis Now.

Catherine Bellis se retrage din tenis la doar 22 de ani, din cauza accidentărilor

„Accidentările au fost dure. Trecând prin ele a însemnat o parte importantă din cariera mea. Am învățat ce înseamnă răbdarea și să îmi fac o viață în afara tenisului, în acești ani,” spunea Catherine Bellis la începutul anului anterior, americanca stând departe de circuitul WTA timp de aproape 2 ani, în perioada 2018-2019.

În dimineața zilei de 20 ianuarie, Catherine Bellis a făcut anunțul decisiv cu privire la cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis, iar mesajul a emoționat mii de persoane, printre care colege din circuit, ca Marketa Vondrousova, Katie Volynets, Christina McHale sau Madison Keys.

„Voiam să vă dau o veste, în condițiile în care nu am apărut pe terenul de tenis de ceva timp. Anul trecut, nevăzând vreo îmbunătățire în starea brațului meu, am luat decizia de a mă opri din a juca tenis. Am fost în același ciclu de recuperare, antrenamente și accidentări timp de mai bine de trei ani. Nu am mai rezistat mental și fizic.

Iubesc sportul și nu rămân cu nimic altceva decât cu amintirile cele mai bune din perioada în care am jucat, dar a sosit timpul să merg mai departe. Vestea bună e că mi-am folosit timpul în care am fost accidentată în mod inteligent. Acum îmi finalizez studiile în business și finanțe, după care voi începe studiile de masterat. Lucrez full-time ca analist de investiții pentru Lead Sports, o companie care e proiectată să sprijine și să crească start-up-urile de tech specializate în sport și sănătate. Mă regăsesc sprintând în fiecare zi înspre birou, pentru că sunt încântată de ce fac.

Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul arătat de-a lungul carierei mele. Sunteți unul dintre motivele mari pentru care am continuat să avansez atât de mult timp, în ciuda accidentărilor,” a scris Catherine Bellis într-un anunț făcut pe rețelele de socializare.

La doar 17 ani, Catherine Bellis reușea cea mai bună performanță a sa într-un turneu de mare șlem, atingând turul 3 în cadrul Openului American. Bellis și-a egalat performanța la Roland Garros, un an mai târziu și la Australian Open, în 2020.