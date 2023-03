Simona Halep (31 de ani, 19 WTA) urmărește 21 de conturi pe Instagram, dintre care unul îi aparține unei rivale din circuitul WTA, Ajla Tomljanovic.

Jucătoarea australiană a pozat pentru două reviste în noul an, iar ultima apariție, semnată în T Australia, The New York Times Style Magazine Australia, a fost apreciată de sportiva din România, pe platforma de socializare.

Ajla Tomljanovic, o nouă apariție de succes pe coperțile revistelor de modă

Peste un sfert de milion de persoane o urmăresc pe Ajla Tomljanovic pe Instagram. În circuitul WTA, Tomljanovic este cunoscută drept jucătoarea care i-a încheiat cariera Serenei Williams, învingând-o în turul 3 al US Open 2022.

Cea mai înaltă clasare a Ajlei Tomljanovic în ierarhia mondială rămâne locul 33, ocupat în octombrie 2022.

Revine Simona Halep în martie? Declarația marcantă făcută de Monica Niculescu