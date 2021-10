„Cum naiba a putut Djokovic să câștige un game în fața băiatului ăstuia?” Opelka, pus pe glume, când a văzut că pierde

Lăudat de media americană, dar și de fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, Jenson Brooksby (20 de ani, 70 ATP) face noi victime în turneul ATP 250 de la Anvers.

În primele două tururi, Brooksby i-a învins cu lejeritate pe Reilly Opelka, respectiv Van De Zandschulp, scor 6-4, 6-4, respectiv 6-2, 6-0.

În primul tur, Reilly Opelka a avut o reacție fabuloasă la sfârșitul unui punct pierdut în favoarea lui Brooksby, făcând o glumă pe seama setului câștigat cu 6-1 de Brooksby în meciul cu Novak Djokovic din optimile US Open 2021.

Djokovic avea să se impună, 1-6, 6-3, 6-2, 6-2, dar revirimentul a avut loc abia după ce liderul mondial a pierdut primul set într-o manieră surprinzătoare, reușind să ia un singur game.

„Cum naiba a putut să câștige Novak Djokovic un game în fața tipului ăstuia în primul set la US Open?”, s-a întrebat Reilly Opelka la finalul unui schimb de mingi pierdut în fața conaționalului Jenson Brooksby.

Jenson Brooksby nu l-a auzit pe Reilly Opelka în timpul partidei, dar microfoanele de fond au captat gluma inteligentă făcută de tenismenul american, înalt de 2,11 metri.

