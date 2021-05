Infiintat in 1930, turneul de la Roma nu a vazut niciodata o finala incheiata 6-0, 6-0 pana azi: Iga Swiatek a distrus-o in bucati pe Karolina Pliskova si a schimbat istoria tenisului

Iga Swiatek a reusit o performanta istorica la Roma: infiintat in 1930, turneul a vazut azi prima oara o finala incheiata scor 6-0, 6-0.

Rezultat socant inregistrat in finala turneului WTA 1000 de la Roma. Poloneza Iga Swiatek in varsta de numai 19 ani (15 WTA) a invins-o pe Karolina Pliskova (29 de ani, 9 WTA) fara sa piarda niciun game. A fost 6-0, 6-0 pentru Swiatek, dupa numai 47 de minute de joc.

Este primul trofeu de acest calibru, WTA 1000 adjudecat de Iga Swiatek, care este campioana en-titre a turneului de la Roland Garros. Performanta jucatoarei din Polonia este cu atat mai impresionanta cu cat fostul lider mondial, Karolina Pliskova beneficiaza de un deceniu de experienta in plus in circuit si se afla intr-o revenire de forma; cehoaica a bifat victorii importante in acest turneu, contra Jelenei Ostapenko (49 WTA, fosta campioana la Roland Garros) si a Petrei Martic (25 WTA).

Karolina Pliskova a castigat doar 13 puncte de-a lungul intregului meci, spre deosebire de cele 51 de puncte apropiate de Iga Swiatek. Jucatoarea care a eliminat-o pe Simona Halep in optimile Roland Garros 2020 a lovit de 17 ori direct castigator si a comis doar 5 greseli nefortate, in vreme ce Pliskova a trimis numai 5 winnere si a facut 23 de erori nejustificate de cursul punctelor.

Iga Swiatek has just beaten Karolina Pliskova 6-0, 6-0 in 45 minutes to win the Rome title. First-ever double bagel in the final. Event began in 1930. Swiatek was spellbinding. Unplayable. Pliskova was awful. — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) May 16, 2021

In urma acestei performante incredibile, Iga Swiatek va urca pentru prima oara in top 10 WTA, depasind sportive ca Petra Kvitova, Belinda Bencic sau Garbine Muguruza. In plus, Swiatek se apropie acum la doar 356 de puncte de Serena Williams in clasamentul mondial.

A fost a doua finala pierduta la Roma consecutiv de Karolina Pliskova, care in 2020 se retragea din ultimul act, jucat impotriva Simonei Halep.

In timpul discursului de campioana, Iga Swiatek s-a aratat vizibil emotionata si i-a multumit nu doar staff-ului sau, ci pana si pisicii sale pentru ca a fost capabila sa bifeze aceasta victorie istorica, spre amuzamentul italienilor din tribunele Arenei Principale de la Foro Italico.

