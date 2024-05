Paula Badosa (26 de ani, 139 WTA) s-a calificat în turul trei al competiției de la Roland Garros, după ce le-a eliminat în primele două runde pe Yulia Putintseva, scor 4-6, 6-1, 7-5, respectiv Katie Boulter 4-6, 7-5, 6-4.

Două victorii conturate de la 0-1 la seturi înseamnă pentru spanioloaică o injecție de moral la jumătatea unui sezon în care a fost de mai multe ori încercată de problemele recurente acuzate la nivelul spatelui.

Dincolo de alegerea de a juca și în proba de dublu mixt, alături de Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa a fost filmată ținându-se de mână cu jucătorul grec, confirmând împăcarea celor doi, deși iberica anunțase în urmă cu câteva zile despărțirea.

Dar Paula Badosa a evitat un conflict în mijlocul căruia era să ajungă. La conferința de presă, Badosa a spus că „Iga Swiatek nu se poate plânge” după ce a jucat pe arena centrală, „deoarece zgomotul auzit pe terenurile 8 și 9 este mult mai mare.”

Anumiți fani din Polonia au interpretat declarația ca un posibil atac la adresa polonezei Iga Swiatek, număr unu mondial.

„Relaxați-vă! Știm cu toții că e cea mai bună jucătoare din lume și trebuie să joace pe cel mai mare teren întotdeauna, pentru că merită cel mai mult asta. Am spus doar că e mai mult zgomot pe terenurile secundare. Calmați-vă! Doamne!”, a replicat Badosa, încercând să calmeze spiritele.

Hey guys relax! We all know she is the best player in the world and she has to play on the biggest court always because she deserves that the most. I just said there’s much more noise playing outside. Calm down guyssssssss jezzzzzzzzz! ????