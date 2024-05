Meciul anului în tenis! Scenariu SF și trei ore de luptă fascinantă în Swiatek - Osaka, blockbuster-ul încheiat dramatic

Iga Swiatek (23 de ani, 1 WTA) și Naomi Osaka (26 de ani, 134 WTA) au oferit, miercuri, cel mai bun meci de tenis al anului 2024 în tenisul feminin. Poloneza s-a impus la finalul unui thriller fascinant, scor 7-6(5), 1-6, 7-5, la capătul a fix trei ore de joc, după o minge de meci salvată și o revenire fabuloasă de la 2-5 în decisiv.

Într-o zi ploioasă la Roland Garros, în care s-a jucat pe doar două arene, spectatorii de pe Philipp Chatrier au trăit de la fața locului o încleștare care va rămâne în cărțile de istorie ale turneului din capitala Franței. Revenită pe marea scenă a Sportului Alb, Naomi Osaka, fost lider mondial și câștigătoare a patru trofee de Grand Slam, a dat timpul înapoi, a înncântat printr-un tenis desprins dintr-o altă eră, dar la final a trebuit să se recunoască învinsă de favorita turneului și jucătoarea care și-a adjudecat trei dintre ultimele patru trofee de la Paris.

Considerată jucătoarea de bătut la orice turneu care se joacă pe zgură, Swiatek a pornit perfect, cu break în al doilea game de serviciu al adversarei și un avans de 4-2, dar, încetul cu încetul, japoneza și-a calibrat loviturile, a prins ritmul la serviciu, a răsturnat setul și a avut o minge de 6-4 pe serviciul adversarei.

A fost nevoie ca poloneza să scoată la suprafață cel mai bun tenis de care e capabilă pentru a face față asaltului dat de campioana de la Australian Open și US Open, dar și de un tiebreak, câștigat de Swiatek cu 7-1, pentru a decide direcția în care merge prima manșă. Una care s-a întins pe durata a 68 de minute și a adunat nu mai puțin de 35 de lovituri câștigătoare: 18 în dreptul lui Swiatek, 17 în cel al lui Osaka.

Ceea ce pentru mulți ar fi trebuit să fie o lovitură dură dată în moralul adversarei s-a transformat, de fapt, în prologul unei manșe cum un lider mondial, din ATP sau WTA, nu a avut de înfruntat în ultimii ani.

Osaka a lăsat în spate dezamăgirea pierderii unui act pe care-l putea câștiga, a adunat cifre incredibile la serviciu (doi ași, 91% puncte câștigate cu prima minge), a lovit câștigător de zece ori, a greșit doar două mingi și i-a administrat Igăi un foarte dur 6-1 în doar 28 de minute.

Mii de fani de pe cea mai mare arenă din complexul de la Roland Garros au aplaudat lecția predată de japoneză, alte câteva milioane au privit din fața televizorului cum fostul lider mondial își anunță, de fapt, adevărata revenire în elita WTA-ului. Pentru Swiatek, meciul care părea ușor de dus la capăt se transforma într-un mic coșmar, poloneza pierzând ultima dată un set cu 6-1 la Roland Garros în 2017, contra Simonei Halep, pe vremea când avea doar 17 ani.

