Pentru prima dată, Paula Badosa şi Stefanos Tsitsipas vor juca împreună un meci oficial. Spaniola de 26 de ani şi grecul de 25 de ani au cerut un wild-card pentru a intra pe tabloul de dublu mixt de la Roland Garros.

Tsitsipas a confirmat presei din ţara sa natală că se află din nou într-o relaţie cu Badosa, după ce au luat o pauză de câteva săptămâni pentru a gestiona mai bine presiunea turneelor cu viaţa personală.

"Mi-am dat seama că relaţia mea cu Paula este complet diferită de toate cele pe care le-am avut în trecut. Simt că este sufletul meu pereche şi că ne înţelegem", a declarat el pentru publicaţie Sports DNA. "Asta face ca tot ceea ce fac să merite şi o vreau alături de mine cât mai des posibil", a spus el..

În primul tur, perechea Badosa-Tsitsipas va întâlni un cuplu format din japoneza Ena Shibahara şi americanul Nathaniel Lammon.

Învinsă la Madrid de numărul 93 mondial, compatrioata Jessica Bouzas Maneiro, în turul întâi, Paula Badosa a dezvăluit că se confruntă cu impedimente fizice serioase la nivelul spatelui.

Continuarea carierei în tenis nu mai reprezintă vreo garanție, iar vârsta de 30 de ani ar putea să nu o surprindă ca jucătoare activă în circuitul WTA.

