Roland Garros 2024 | I-a lăsat mască! Reacția uluitoare avută de Osaka, după ce a ratat minge de meci în fața Igăi Swiatek

Iga Swiatek rămâne în cursă pentru câștigarea celui de-al patrulea titlu al carierei la Roland Garros, iar faptul că sportiva poloneză întreprinde această încercare ambițioasă la doar 22 de ani nu mai este neapărat cel mai surprinzător lucru.

Jucătoarea poloneză care domină circuitul WTA de doi ani a revenit uimitor în fața japonezei Naomi Osaka, într-o partidă nefiresc de puternică pentru un tur secund la Roland Garros.

Iga Swiatek a surmontat avantaje incredibile, avute de Naomi Osaka în setul decisiv

Iga Swiatek won this match pic.twitter.com/20CRy4kRK8 — Out of Context Iga Świątek (@SwiatekOOC) May 29, 2024

Osaka a avut minge de meci la 5-3 în setul decisiv, în care a condus inclusiv cu 5-2 și 30-15, scor de la care poloneza a riscat curajos și a insistat, atunci când majoritatea jucătoarelor ar fi fost prea demoralizate ori debusolate pentru a mai încerca ceva.

„Acest meci a fost vrednic de o finală,” a spus legendara Chris Evert, după meci, în timp ce fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou a catalogat duelul „probabil cel mai bun meci al anului” în tenisul feminin.”

Ambele jucătoare au plâns după încheierea meciului dramatic, de trei ore

La conferința de presă organizată după meci, Naomi Osaka i-a surprins pe jurnaliști, când s-a declarat surprinsă că a avut minge de meci.

„Nici măcar nu mai sunt sigură că am avut minge de meci. Am avut? Oh, ce nasol,” a spus Naomi Osaka, uimindu-i pe reporteri.

„Am plâns când am ieșit de pe teren, dar acum sunt bine. Am urmărit-o pe Iga câștigând acest turneu anul trecut, când eram însărcinată și era visul meu doar să joc împotriva ei.

Cred că m-am descurcat destul de bine pe această suprafață. Vreau să o înfrunt pe ciment, suprafața mea,” a mai spus Naomi Osaka.

În runda a treia competițională, adversara campioanei en-titre, Iga Swiatek va fi Marie Bouzkova sau Jana Fett.

Fostul antrenor al Simonei Halep evaluează situația Emmei Răducanu, după US Open 2021