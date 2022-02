„Aș vrea să mă întorc în timp, a fost greșeala mea.” Care este marele regret al lui Novak Djokovic în ultimele luni

Depistat pozitiv la coronavirus pentru a doua oară în data de 16 decembrie 2021, Novak Djokovic nu a ținut cont de rezultatul testului PCR și a avut mai multe apariții în public, în zilele imediat următoare.

Dincolo de o vizită făcută la Centrul de Tenis Novak, unde le-a oferit cadouri de Crăciun juniorilor și o lansare de timbre, organizată de Poșta Sârbă, liderul ATP nu a anulat interviul pe care îl avea programat cu Frank Ramella, jurnalist L'Equipe.

Novak Djokovic: „Aș fi trebuit să fiu mai grijuliu? Ar fi trebuit să îl avertizez? Fără îndoială.”

La finele interviului, tenismenul sârb a făcut și o scurtă ședință foto pentru publicația franceză, omagiind un an 2021 extraordinar, în care nu doar că a câștigat 3 titluri de mare șlem, dar și pe al doilea al carierei la Roland Garros, după o finală dramatică, jucată în cinci seturi în compania grecului Stefanos Tsitsipas.

„Am mers înainte și am acordat interviul pentru L'Equipe. Printre motive s-a aflat faptul că e unul dintre cele mai bune ziare din lume. Frank Ramella e o persoană pe care o cunosc de mulți ani și am o relație grozavă cu el.

Am organizat întâlnirea de mult timp și nu am vrut să o anulez. Ar fi trebuit să am mai multă grijă? Ar fi trebuit să îl avertizez? Fără îndoială. Aș vrea să mă întorc în timp, a fost greșeala mea. O admit și o înfrunt, dar îmi pare rău,” a spus Novak Djokovic, notează Punto de break.

Ce a spus jurnalistul Frank Ramella despre experiența interviului cu Novak Djokovic din luna decembrie

„Timp de 33 de minute, așa cum arată timer-ul de pe camera de filmat, Djokovic a răspuns întrebărilor noastre cu încredere. Am fost în siguranță, stăteam la distanță de aproape un metru unul față de celălalt, despărțiți de o masă dreptunghiulară.

Când Etienne (cameramanul) i-a cerut în timpul interviului să își dea masca jos pentru cinci minute, pentru niște cadre, Djokovic a refuzat.

Apoi a avut loc ședința foto. Evident, campionul sârb și-a dat jos masca. Nu am vrut să îl fotografiem cu fața pe jumătate acoperită. A urmat instrucțiunile lui Etienne, care purta mască. A ținut trofeul în mână, a pozat în diferite poziții, zâmbind pentru a arăta că a câștigat. A și urlat la un moment dat, pentru a fi mai credibil", a declarat Ramella potrivit CNN.