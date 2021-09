Cu plasa de rafie la US Open, pe cel mai mare stadion de tenis din lume! Puștiul de 18 ani i-a luat set lui Djokovic

Novak Djokovic a debutat cu victorie în ediția 2021 a Openului American, turneul care îl poate diferenția de Roger Federer și Rafael Nadal prin performanța de a fi reușit marele șlem, câștigarea celor patru turnee Grand Slam în același an calendaristic.

Liderul mondial a pierdut set în fața tânărului danez în vărstă de 18 ani, Holger Rune, dar a încheiat partida în puțin peste două ore de joc, scor 6-1, 6-7, 6-2, 6-1.



how many meatballs do you think he carries in that IKEA bag? #Rune #USOpen pic.twitter.com/7YSRHZXSz9