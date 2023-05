Griji înnoite în lumea tenisului: campionul en-titre al turneului de la Roland Garros, Rafael Nadal nu va participa nici la turneul ATP Masters 1000 de la Roma, după absențele notate la Monte Carlo, Barcelona și Madrid.

Pentru prima dată în cariera sa, Nadal vrea să participe la Roland Garros fără să fi jucat vreun alt turneu de zgură, în prealabil. Nimic nu garantează însă prezența ibericului pe zgura pariziană în acest an, în competiția programată să înceapă în 28 mai.

Nadal la Roland Garros, fără niciun turneu de zgură înainte? Ar fi o premieră în cariera „Regelui Zgurii”

„Îmi pare tare rău să vă anunț că nu voi putea fi prezent la Roma. Știți cu toții cât mă doare să ratez încă un turneu care mi-a marcat cariera, dar și persoana. Vă mulțumesc pentru toată dragostea voastră și le sunt recunoscător fanilor italieni pentru sprijin,” a anunțat Nadal pe Twitter.

„Deși am observat o îmbunătățire a situației în ultimele zile, au fost multe luni în care nu m-am putut antrena la un nivel înalt, iar procesul de readaptare are timpii săi specifici. Nu am de ales decât să îi accept și să continui să muncesc,” a adăugat Rafael Nadal.

Roland Garros 2023 se joacă în perioada 28 mai - 11 iunie.

Ce accidentare a suferit Rafael Nadal la Australian Open

După meciul din turul secund cu Mackenzie McDonald, Rafael Nadal ar fi trebuit să absenteze aproximativ două luni, iar participarea sa în sezonul de zgură să nu fi fost pusă sub semnul întrebării.

O scanare RMN a indicat o leziune de gradul 2 a mușchiului iliopsoas, flexor al coapsei și al șoldului. Timpul normal de recuperare estimat pentru această afecțiune este de 6-8 săptămâni.

