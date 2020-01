Simona Halep VREA sa castige Australian Open in acest an: "Mi-ar placea sa-l castig pentru ca Darren e australian."

Din articol Simona Halep debuteaza la Australian Open marti, in a doua zi de concurs

Una dintre cele mai puternice dorinte ale Simonei Halep pentru 2020 este castigarea Openului Australian.

Simona Halep a dezvaluit intr-un spot publicitar ca una dintre cele mai mari dorinte ale sale este aceea de a castiga Australian Open.

"In primul rand, mi-ar placea sa-l castig pentru ca Darren Cahill e australian. Cred ca ar fi ceva deosebit. E si familia lui acolo. Eu m-am antrenat in Australia acum doi ani. Am petrecut Craciunul acolo, adica am o oarecare afinitate cu australienii pentru ca sunt oameni relaxati si m-au primit cu caldura mereu, de cate ori am jucat acolo," a declarat Simona, care va ocupa locul 3 in clasamentul WTA incepand de luni, 20 ianuarie.

"Imi place turneul, e Happy Slam, asa e porecla. Prima mea semifinala de Grand Slam Junior a fost in Australia. E acolo o mica istorie, a mai spus Simona.

Simona Halep a ratat de putin victoria suprema la Melbourne in 2018, atunci cand a pierdut ultimul act in fata danezei Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6.