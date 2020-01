VIDEO: Kyrgios, in lacrimi dupa incendiile grave din Australia | Ce a decis australianul sa faca la Cupa ATP dupa fiecare as servit

Din articol Nick Kyrgios, in lacrimi pentru victimele incendiilor din Australia

Nick Kyrgios i-a impresionat placut pe australieni cu o initiativa caritabila.

Incendiile de proportii mari din Australia nu l-au lasat pe Nick Kyrgios fara reactie. Tenismenul australian a plans la finalul primului meci pe care l-a castigat pentru tara sa in Cupa ATP.

"Sa fiu sincer, nu imi pasa prea mult de laude. Avem posibilitatea de a ajuta. Respiram cel mai toxic aer din lume in prezent, ceea ce e foarte trist. E greu," a spus Nick dupa victoria cu Struff.

Pentru aceasta cauza, Nick Kyrgios a decis sa doneze cate 200 de dolari pentru fiecare as pe care il va servi la turneele din Australia in acest inceput de sezon. In meciul cu Jan-Lennard Struff, Kyrgios a servit 20 de asi, totalizand o suma de 4,000 de dolari.

Anuntul facut de Kyrgios i-a motivat si pe altii sa doneze, printre care Petra Kvitova, Alex De Minaur si numarul 4 WTA, Simona Halep. La finalul primei zile in Cupa ATP, nu mai putin de 21,600 de dolari s-au strans pentru Crucea Rosie Australiana, la initiativa lui Nick Kyrgios.