TOP 5 SCANDALURI provocate de Nick Kyrgios in 2019 | VIDEO cu jucatorul care sparge rachete, arunca cu scaune si ii tinteste pe adversari

Nick Kyrgios a produs nenumarate momente controversate de-a lungul sezonului 2019 in circuitul ATP.

In februarie la Acapulco, Kyrgios l-a enervat pe Rafael Nadal, chemand de mai multe ori medicul pe teren, dar si servind pe sub mana, o tehnica admisa din punct de vedere legal in tenis, dar care contravine fair-play-ului, conform anumitor jucatori. Kyrgios l-a catalogat dupa acel meci pe Nadal "polul meu opus" si "prea serios."

Nick Kyrgios, omul-problema in circuitul ATP



La Wimbledon, Kyrgios l-a "vanat" pe Nadal, aflat in zona fileului si a trimis intentionat o minge in corpul adversarului, dupa care a declarat urmatoarele la conferinta de presa: "De ce mi-as cere scuze? Nu l-am lovit. Nu imi pasa daca i-am calcat pe nervi. Cate Grand Slam-uri are? Cati bani? Cred ca poate lua o minge in piept fara sa comenteze," a spus Nick despre cele intamplate.

Kyrgios a continuat seria scandalurilor la turneul ATP de la Roma, unde a fost car de nervi, aruncand un scaun de odihna in mijlocul terenului de joc. Aventura lui Nick Kyrgios nu s-a oprit nici la Queen's, unde l-a jignit pe arbitrul de scaun Fergus Murphy, cu care s-a reinalnit la Cincinnati, acolo unde a primit o amenda de 100.000 de lire sterline pentru ca a mers in timpul meciului la vestiare fara permisiunea arbitrului. Acolo, Kyrgios a spart doua rachete si s-a intors cu ele pe teren, in huiduielile spectatorilor.