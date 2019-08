Ce nebunie: Marius Copil va face echipa cu Nick Kirgyos la US Open! Ce spunea jucatorul roman despre cel mai nebun tenismen din circuit

Marius Copil va face pereche cu Nick Kyrgios pentru proba de dublu masculin la US Open, potrivit Fanatik. Vestea vine la doar cateva zile dupa ce australianul a comis unul dintre cele mai mari derapaje de comportament pe care le-a avut vreodata in cadrul oficial al circuitului ATP. Rezultatul a fost pe masura, Kyrgios fiind amendat cu 113.000 de dolari.

Marius Copil ocupa in prezent locul 85 in clasamentul de simplu ATP, in vreme ce Nick Kyrgios este al 27-lea in acelasi clasament.

In clasamentul de dublu, Marius Copil se regaseste pe pozitia 245, pe cand Nick Kyrgios este al 184-lea.

Marius Copil & Nick Kyrgios i-ar putea infrunta in primul tur pe Horia Tecau & Jean-Julien Rojer

Neavand un clasament bun, Copil si Kyrgios ar putea da piept cu o pereche puternica inca din primul tur. Printre favoriti la castigarea turneului se numara si dublul experimentat Tecau & Rojer, care s-a impus la US Open in 2017. Horia Tecau vaneaza cel de-al treilea titlu de campion de mare slem din cariera, dupa succesele de la Wimbledon si US Open din 2015, respectiv 2017.

Cei doi nu au mai jucat impreuna pana acum, prin urmare chimia de joc scazuta ar putea influenta drastic parcursul lor la Flushing Meadows.

Marius Copil si Nick Kyrgios isi vor afla adversarii din primul tur pe 24 august, cand va avea loc tragerea la sorti a tablourilor principale de la US Open.

Conform unui interviu acordat pentru Gazeta, Marius Copil admira personalitatea lui Nick Kyrgios si este unul din jucatorii pe care nu ii deranjeaza sa isi asocieze imaginea cu jucatori recalcitranti precum Kyrgios sau Benoit Paire.

Duo-ul Copil si Kyrgios va fi imprevizibil, dar ceea ce vom vedea cu siguranta in aceasta echipa vor fi serve puternice, cu viteza de peste 200km/h si multi asi, fapt care ar putea constitui un mare avantaj pentru ei, avand in vedere rapiditatea suprafetei de la New York.