Jucătoarea tunisiană de tenis Ons Jabeur, a opta favorită, s-a calificat, joi, în finala turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro, după ce a dispus de rusoaica Ekaterina Alexandrova cu 6-2, 6-3.

Jabeur ((27 ani, 10 WTA), care în sferturi trecuse cu un scor similar, 6-3, 6-2 de Simona Halep, a avut nevoie de doar 61 de minute pentru a o învinge pe Alexandrova.

Tunisianca obţinuse o singură victorie în cele şapte meciuri anterioare cu Alexandrova (27 ani, 45 WTA), în 2017, la Zhuhai, în optimi, cu 6-1, 2-6, 6-3.

În cealaltă semifinală se vor înfrunta elveţianca Jil Teichmann şi americanca Jessica Pegula, cap de serie numărul 12.

