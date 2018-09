Vestea URIASA primita de Simona Halep in aceasta dimineata! Ce se intampla dupa dezastrul de la US Open

Simona Halep va ramane locul 1 si in clasamentul “Race to Singapore”.

Simona Halep este sigura ca va fi lider mondial si dupa US Open chiar daca a pierdut in primul tur, iar dupa ce Angelique Kerber a fost eliminata in turul al treilea, romanca va ramane fara doar si poate lider si in clasamentul “Race to Singapore”.

Nemtoaica de pe locul 4 WTA a fost invinsa de slovaca Dominika Cibulkova la US Open 2018, scor 6-3, 3-6, 3-6, dupa doua ore si 15 minute de joc. In urma acestui rezultat, Simona este sigura de locul 1 si in ierarhia care conteaza pentru Turneul Campioanelor. Kerber ar fi intrecut-o pe Halep daca se impunea in finala de la Flushing Meadows.

Simona este deja calificata la Turneul Campionilor, dar o pozitie cat mai buna in clasament i-ar oferi statutul de cap de serie la tragerea la sorti. La Turneul Campioanelor se califica cele mai bune opt jucatoare in functie de punctele acumulate in 2018. Acesta este ultimul an cand turneul are loc la Singapore, urmand ca de anul viitor sa fie gazduit de Shenzhen.

Cahill ramane antrenorul Simonei

Darren Cahill a contestat inca o data zvonurile conform carora ar pune capat colaborarii cu liderul mondial din WTA, Simona Halep.

Australianul a declarat in nenumarate randuri ca in intreaga sa cariera de antrenor a fost cel mai bucuros de calatoria pe care a savurat-o alaturi de Simona Halep, in ciuda suisurilor si coborasilor aparute in calea celor doi. De asmenea, Simona Halep a afirmat ca-si doreste sa-si incheie cariera alaturi de tehnicianul de la Antipozi.

Darren Cahill a dezmintit inca o data zvonurile privind carora colaborarea dintre el si Simona Halep s-ar sfarsi. “Eu sunt singura persoana care gaseste putin cam nerespectuoase afirmatiile comentatorilor care vorbesc despre Darren Cahill antrenandu-l pe Nick Kyrgios cand el o antreneaza deja pe Halep?”, a scris pe Twitter un internaut.

Australianul a oferit imediat replica asigurand pe toata lumea ca parteneriatul cu Simona Halep va continua fara doar si poate: “Nu, si eu cred ca este lipsit de respect. Bine spus”, a fost mesajul lui Darren.

In noiembrie 2015, Halep a anuntat ca Darren Cahill va fi noul ei antrenor, incepand cu ianuarie 2016. Sub comanda australianului, Simona Halep a ajuns in premiera lider mondial si a castigat primul sau titlu de Grand Slam, anul acesta, la Roland Garros.