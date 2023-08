Stefanos Tsitsipas (25 de ani, 4 ATP) a debutat cu o victorie dificilă în turneul ATP Masters 1000 de la Cincinnati, conturată în două tiebreak-uri câștigate la trei și la doi, în detrimentul americanului Ben Shelton (20 de ani, 40 ATP).

Partida avea să preceadă unui eșec suferit de tenismenul grec în partida cu polonezul Hubert Hurkacz (26 de ani, 20 ATP), scor 6-3, 6-4.

This is a new one.

Greek tennis player Stefanos Tsitsipas confronted a woman who interrupted his game by imitating a bee. pic.twitter.com/GFGxC7bcOz