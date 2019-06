TIRIAC E NOUL PRESEDINTE AL FRT | Contracandidatul sau lanseaza acuzatii grave: "Presedintele, tatucu'... Am inteles cum vrea sa voteze lumea sau cum este fortata sa voteze lumea!"

Principalul contracandidat al lui Ion Tiriac la alegerile FRT face acuzatii grave.

Ion Tiriac a fost ales miercuri, pe 19 iunie, Presedintele Federatiei Romane de Tenis, magnatul roman primind 32 de voturi. Urmatorul clasat a fost cel mai mare critic al lui George Cosac, fostul Presedinte al FRT, Marius Vecerdea, care a primit doar 11 voturi. Vecerdea a lansat cateva acuzatii grave dupa infrangerea suferita in fata lui Tiriac, sustinand ca alegerile au fost influentate in mod politic, numindu-l pe Tiriac "tatuc".



"Ca de obicei, si aceste adunari generale s-au desfasurat intr-o lipsa totala de transparenta, pe de o parte, si cu foarte multe nereguli cu referire la legalitate. Cu siguranta ca instantele se vor pronunta din nou acestor fapte si eu chiar am speranta ca exista justitie in Romania. Au fost foarte multe influente politice, se cunosc foarte multe dedesubturi, vor aparea la iveala in urmatoarele zile... Vinerea trecuta, in 14 iunie, cu patru zile inainte de aceasta Adunare Generala, a fost pronuntata o alta sentinta a Tribunalului Bucuresti, care a anulat cea de-a sasea Adunare Generala a FRT. Este un caz fara precedent nu numai in sportul romanesc, in orice domeniu din Romania, in ceea ce priveste mediul asociativ", a declarat Vecerdea imediat dupa aflarea rezultatului alegerilor.



Vecerdea il acuza pe Tiriac ca se comporta ca un "tatuc"



"Nu-mi dau seama cum poate un tatuc, ca asa se vrea sa fie, si s-a vazut cum s-a votat astazi, sa calce peste lege si sa repare tot ce au facut ultimele conduceri ale FRT. Culmea culmilor este ca, si s-a vazut din votul la vicepresedinti, ca despre asta vorbim, ca in bloc, toata fosta conducere a FRT, care a fost anulata de instantele judecatoresti din Romania, definitiv, sa fie votata in bloc in spatele acestui tatuc. Nu cred ca poate sa faca lumina domnul Tiriac, doar pentru ca se numeste Ion Tiriac. Lista candidatilor la vicepresedintie, printre care si eu, a fost aprobata in urma unei intalniri secrete la MTS, ieri, si de-abia astazi au fost anuntate nume noi pe lista de candidati la vicepresedinte. Presedintele, tatucu'... Am inteles cum vrea sa voteze lumea sau cum este fortata sa voteze lumea. Am inteles. Dar la vicepresedinti, la echipa care sta in spate, au fost probleme foarte mari. In primul rand, prin faptul ca multe nume au fost scoase initial de pe lista si au fost introduse de urgenta, in ultimul moment, de MTS, peste noapte. Multi dintre candidati nici nu au putut sa ajunga aici, nu au stiu, nu au putut sa-si prezinte nimic. E o lipsa totala de transparenta", a mai spus Vecerdea.