Tenisul I-A DISTRUS SANATATEA, dar un fost lider ATP nu isi doreste nimic mai mult decat sa revina pe teren: "Nu vreau sa ma opresc din a juca tenis" 

Andy Murray continua sa creada ca mai are meciuri de jucat pana va fi nevoit sa isi incheie definitiv cariera.

La 32 de ani, fostul numar 1 ATP, Andy Murray sufera in continuare de o pasiune imbolnavitoare pentru tenis, atat la propriu, cat si la figurat. Aflat din nou intr-o serie de lupte cu propriul organism, tenismenul scotian a fost nevoit sa absenteze de la Cupa Davis si editia 2020 a Openului Australian, dupa ce la sfarsitul lunii octombrie 2019 castiga turneul ATP de la Anvers, invingandu-l in finala pe Stan Wawrinka cu o revenire incredibila de la 0-1 la seturi.

Fata in fata cu Catherine Whitaker, Murray a povestit cum si-a petrecut ultimele cinci luni, relatand urmatoarele intr-un interviu acordat pentru Amazon Prime, compania alaturi de care scotianul a filmat un documentar, Resurfacing, care reduce la o ora si 48 de minute miile de ore consumate de Murray in spitale, bazinul de recuperare si sala de forta pentru a mai juca simbolicul urmator meci de tenis.



"A fost greu, de fapt in ultimele luni mi-a fost mai greu decat in anii precedenti, pentru ca am simtit ca ma aflu din nou in acelasi proces pe care l-am considerat incheiat cu brio. Au fost zile inselatoare, pentru ca nu am stiut exact ce se intampla; radiografiile sunt complicate, avand un sold metalic, lucru care face stabilirea diagnosticelor sa fie delicata. Contuzia osului, pe care am considerat-o cauza absentei mele la Cupa Davis nu a fost, de fapt, motivul principal. Am incercat sa descoperim care era problema, iar acest lucru a insemnat efectuarea mai multor radiografii, pentru a repera problema de la radacina," a punctat campionul US Open 2012.

"Proteza in sine a fost bine facuta, nu s-a deplasat, nu am suferit nicio fractura, iar acela ar fi cel mai rau posibil scenariu. Dar ti se intampla sa nu te simti mai bine dupa patru-cinci saptamani de odihna, iar cand doctorii iti spun ca trebuie sa investigheze problema mai amanuntit, incepi sa te gandesti ca asta ar putea sa insemne finalul carierei tale. Suisurile si coborasurile au fost dificil de gestionat din punct de vedere emotional, nestiind ce se va intampla si apoi primind vestea celor mai rele scenarii care mi s-ar putea intampla, ma duceam la radiografii, gandindu-ma ca un rezultat nefericit ar putea pune capat totului," a adaugat Andy Murray, campion la Wimbledon in 2013 si 2016.

"Mi-a fost greu, pentru ca am simtit ca durerea vine din soldul meu din nou, iar intelegerea mea a fost ca nu voi experimenta prea multa durere atat timp cat proteza va fi la locul sau. Evident, acest lucru m-a ingrijorat in ultimele luni. Simteam ca ma aflu intr-un loc foarte bun, incepeam sa joc bine, ma simteam pregatit si sanatos, jucam meciuri bune simtindu-ma in regula; lucrul pe care l-am invatat din acea perioada a fost sa am grija la incarcatura efortului la care imi expun corpul. M-am simtit atat de bine incat am jucat patru turnee la rand, serie care s-a incheiat cu turneul de la Anvers (n.r. castigat de Andy Murray), dar poate ca ar fi trebuit sa ma opresc dupa turneele din Asia sau sa fi jucat doar doua turnee, dupa care sa fi luat o pauza si sa fi revenit abia in Anvers. De acum incolo, sigur nu voi mai juca patru turnee la rand, mai ales daca voi castiga meciuri," a afirmat Murray.

Supraantrenamentul, principalul defect al lui Andy Murray



"Motivele pentru care am suferit au fost supraaglomerarea turneelor jucate si prea mult timp petrecut la antrenamente. Este un defect de-ale mele, despre care am vorbit de multe ori; ca atlet, cand joci bine vrei ca oamenii sa te perceapa ca pe unul care munceste din greu si incerci sa scoti tot ce ai mai bun din tine, lucru care e bun, dar, daca te antrenezi pentru un timp prea indelungat si exersezi prea mult, ajungi sa nu stii cand e timpul potrivit pentru odihna sau cand sa-ti acorzi o pauza. Prea mult efort se intoarce impotriva ta si cred ca, daca as putea sa ma intorc in timp si sa schimb lucrurile, as gasi perioade ale carierei mele cand ar fi trebuit sa muncesc mai putin si sa reduc numarul meciurilor jucate.

Dar, stii cum e, cand te simti bine... iubesc tenisul, imi place sa fiu pe teren si ma bucur sa concurez, iar uneori mi-e dificil sa ma opresc; acela e momentul in care echipa si oamenii din jurul tau trebuie de asemenea sa intervina. Cu siguranta, nu voi mai face aceasta eroare in ultima parte scurta a carierei mele, insa este un lucru pe care mi-l doresc sa-l fi facut diferit cand eram mai tanar," a fost declaratia incredibila facuta de tenismenul cu doua medalii olimpice de aur in palmares.

"Am facut recuperare, antrenamente de doua ore pe terenul de tenis in ultimele saptamani, m-am simtit bine si sper ca soldul meu sa raspunda bine in continuare la efort. Nu vreau sa ma opresc din a juca tenis. Ma simt decent si vreau sa joc cat de mult voi putea," a conchis triplul campion de Grand Slam.