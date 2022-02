Tenismen profesionist, lucrez în 3 schimburi: Zverev și Brooksby au încheiat cel mai târziu meci jucat vreodată: la ce oră s-a încheiat

Alexander Zverev și Jenson Brooksby au stabilit un record nou în istoria tenisului. Zverev l-a învins pe Brooksby în primul tur al competiției ATP 500 de la Acapulco, scor 3-6, 7-6 (12-10), 6-2, într-o partidă începută după ora 01:20, ora locală și încheiată la ora 04:55, ora locală.

Precedentul record le aparținea cipriotului Marcos Baghdatis și australianului Lleyton Hewitt, care au finalizat la ora 04:34 un meci jucat în cinci seturi în cadrul ediției 2008 a Openului Australian.

REMARKABLE ???? @AlexZverev defeats Brooksby 3-6 7-6 6-2 in 3 hours 19 minutes at 4.55am in Acapulco - the latest finish in tennis history! #AMT2022 pic.twitter.com/yn7l3RUaQE

Zverev l-a întors pe Brooksby de la 0-1 la seturi și a evitat eliminarea timpurie la limită, câștigând al doilea set după 111 minute de eforturi considerabile.

3 ore și 19 minute a fost durata întreagă a partidei câștigate de Alexander Zverev, care îl va întâlni pe Peter Gojowczyk în faza optimilor de finală.

⏱ 4:35am: Tennis history in Acapulco! @AlexZverev vs @JensonBrooksby will now be the latest EVER finish to an ATP tennis match - eclipsing Hewitt v Baghdatis at the 2008 Aus Open (4.34am) ???? pic.twitter.com/ZXqCZrMC57