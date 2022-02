3 săptămâni de pauză au fost de-ajuns! Nadal, Medvedev, Zverev, Tsitsipas și Berrettini joacă în turneul ATP 500 de la Acapulco

Câștigător de două ori la Melbourne în luna ianuarie, Rafael Nadal se deplasează în Mexic, la Acapulco, pentru a participa la a treia competiție ATP în acest sezon. Întrecerea din Mexic are loc în săptămâna 21-26 februarie și va fi prima la care Daniil Medvedev și Rafael Nadal vor participa, după finala jucată la Melbourne, în data de 30 ianuarie.

Tenismenul din Spania (35 de ani, 5 ATP) și-a luat trei săptămâni de pauză după succesul de la Australian Open 2022, al 21-lea în turneele de mare șlem, dar revine în circuit pentru a pregăti sezonul nord-american de ATP Masters 1000 de la Indian Wells (10-23 martie) și Miami (23 martie - 3 aprilie).

That's so funny: Stefan Djokovic is a fan of Rafael Nadal.

His dad: "Each time Rafa was winning a point, Stefan Stefan jumped around and clenched his fist."

(???? @BBCSport) pic.twitter.com/szzvckAF3x