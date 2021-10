Tenis exploziv și un look nemaivăzut. Andreea Prisăcariu, apariție surprinzătoare în circuitul ITF: ce machiaj a purtat

Andreea Prisăcariu (21 de ani, 369 WTA) a avansat în sferturile de finală ale competiției ITF W25 Lisabona 2, eliminând-o pe Tatjana Maria (219 WTA), scor 6-2, 6-2.

Dincolo de scorul clar care i-a adus victoria, sportiva legitimată la CS Dinamo București a surprins prin cel mai neobișnuit machiaj văzut vreodată pe un teren de tenis.

„Doamne, fata asta poate să lovească mingea incredibil. Sunt impresionat,” a scris reputatul jurnalist portughez, Jose Morgado, într-o postare în care face referire și la machiajul colorat al sportivei din România.

În sferturile ITF W25 Lisabona 2, Andreea Prisăcariu o va avea ca oponentă pe turcoaica Berfu Cengiz, ocupantă a locului 340 mondial.

