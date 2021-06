"Hai, ajuta-ma acum!" Andreea Prisacariu, reactie emotionanta dupa ce a pierdut prima finala de turneu 25k in cariera

Andreea Prisacariu (21 de ani, 478 WTA) a jucat prima finala de turneu 25k a carierei, la Klosters, in Elvetia. Adversara sa din finala, reprezentanta gazdelor, Ylena In-Albon a cucerit lupta in minimum de seturi, scor 6-3, 6-2, provocand o reactie intensa din partea Andreei Prisacariu, publicata pe retelele sociale.

Sportiva de numai 21 de ani legitimata la CS Dinamo Bucuresti le-a transmis sustinatorilor sai, in lacrimi, urmatorul mesaj, la scurt timp dupa incheierea finalei: "Vreau sa va multumesc pentru mesajele frumoase si pentru sustinere. A fost prima mea finala intr-un turneu 25k si sunt atat de fericita ca m-am calificat pana aici. Imi pare rau daca aceasta finala n-a fost asa cum ar fi trebuit sa fie, dar voi continua sa muncesc si voi reveni mai puternica, intotdeauna," a spus Andreea Prisacariu, vizibil dezamagita dupa acest insucces.

Andreea Prisacariu's reaction after losing her first 25K tournament final just shows how much she loves tennis #andreea #prisacariu #tennis #romania pic.twitter.com/efMLqBI2rX

In timpul semifinalei castigate scor 6-1, 6-4 in fata Deei Herdzelas (434 WTA), Andreea Prisacariu l-a implicat pe antrenorul sau, Alex Cojocaru intr-un moment atipic. "Hai, ajuta-ma acum, hai!", a strigat jucatoarea romana catre antrenorul sau, cerandu-i ajutorul intr-un punct critic al setului secund.

"Sunt mandra de mine si de ce am reusit prin propriile forte. Tot ce pot sa spun e ca nu voi renunta niciodata, indiferent de circumstante, de ura pe care o primesc, de dificultatea calatoriei mele. Ascultati-ma: voi ajunge acolo!" a mai scris Prisacariu pe Instagram dupa finala.

Andreea Prisacariu a afirmat ca unul dintre visurile sale in ceea ce priveste cariera de jucatoare profesionista de tenis este sa o infrunte pe Simona Halep intr-un turneu WTA.

"Come on, help me now, come on!" Andreea Prisacariu coaching her coach when to coach her #andreea #prisacariu #romania pic.twitter.com/Lc9T7Hlh9b