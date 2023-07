Nick Kyrgios s-a folosit de o deplasare făcută în Los Angeles, California pentru a-și tatua întregul spate.

Tenismenul din Canberra și-a imprimat pe piele o serie de personaje din vestita serie de desene animate denumită Pokemon.

Comentându-i alegerea, Rachel Stuhlmann - care se recomandă pe Instagram drept numărul 1 ca influencer în lumea tenisului - l-a criticat pe Nick Kyrgios.

„Am mai spus-o că Nick este unul dintre cei mai șic tenismeni. Dar dacă aș vedea un bărbat având un tatuaj cu Pokemon atât de mare aș fi îngrijorată.

Aș avea multe întrebări pe care aș vrea să i le pun. Nu sunt sigură în ce privește tatuajul, dar cât timp e fericit, mă bucur pentru el,” a spus Rachel Stuhlmann, urmărită de peste 310,000 de persoane, notează Tennis World USA.

Nick Kyrgios got his whole back tattooed with Pokemons ???????? pic.twitter.com/KtPh9iobGa