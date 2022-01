Țara arde, show-ul continuă? Jucătorii fac ce vor la Melbourne, în timp ce pandemia atinge climaxul în Australia

Desfășurarea Australian Open 2022 merge înainte, în ciuda crizei de teste COVID din Australia. Spre deosebire de edițiile din 2020 și 2021, organizatorii turneului de la Melbourne nu au mai instaurat o bulă de protecție în acest an, impunând vaccinarea drept criteriu obligatoriu pentru participare.

În același timp însă Australia înregistrează numere record în cazurile pozitive cu COVID-19, iar populația locală s-a plâns de inabilitatea de a-și procura suficiente teste antigen. În timpul derulării AO 2020, Australia înregistra aproximativ 20 de cazuri pozitive la COVID per zi, în 2021, între 20 și 30.000, în vreme ce la începutul acestui an, numerele au urcat până la aproape 2 milioane de cazuri per zi, informează Worldometers.info.

Alexander Zverev: „Nu suntem testați. Avem voie să facem tot ce vrem.”

„În acest an, în Australia, sunt mai multe cazuri decât erau anul trecut, e simplu. Și totuși avem voie să ieșim afară să mâncăm, să facem tot ce vrem, așa că eu cred că este firesc ca mai mulți oameni să ia COVID.

Fratele meu, când a ajuns, a fost testat pozitiv și a stat în carantină la Sydney. Cred că mulți jucători au avut COVID când au sosit și cred că mulți au acum. Nu suntem testați. Dacă am fi testați, ar fi mult mai multe cazuri pozitive printre noi,” a declarat Alexander Zverev în conferința de presă organizată după victoria sa din turul 2, potrivit Eurosport.

Alexander Zverev (24 de ani, 3 ATP) a acces în turul 3 al Openului Australian fără să piardă vreun set, după succese bifate în defavoarea compatriotului Daniel Altmaier și australianului John Millman.

Ugo Humbert, singurul tenismen depistat pozitiv la COVID în primele zile ale AO 22

La doar câteva ore după înfrângerea suferită în turul inaugural, în fața conaționalului Richard Gasquet (6-3, 6-7, 6-7, 3-6), francezul Ugo Humbert a aflat că este pozitiv la COVID.

„Am fost testat pozitiv la ieșire și voi fi nevoit să mai rămân în Australia o săptămână, în izolare,” a declarat Humbert (23 de ani, 40 ATP), notează 7News.