Surpriză uriașă în prima zi la Transylvania Open! Ucraineanca Yastremska, învinsă de o puștoaică de 17 ani

Nikola Bartunkova (17 ani, 289 WTA) a reușit prima victorie a carierei pe tabloul principal al unui turneu WTA.

Sportiva din Praga a învins-o pe ucraineanca Dayana Yastremska (23 de ani, 103 WTA), scor 7-5, 6-4, în ziua 1 a Openului Transilvaniei 2023, competiție transmisă în direct de PRO Arena și VOYO.

Wild card for a reason! Talented Czech youngster Nikola Bartunkova upsets Dayana Yastremska for her first @WTA main draw win ????????#TO2023 pic.twitter.com/zU59hoSdPp