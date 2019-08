Surpriza COLOSALA la Cincinnati: Roger Federer, invins categoric de un pusti in oprimi! De 16 ani n-a mai patit asa ceva

Roger Federer se alatura staturilor care parasesc rapid turneul de la Cincinnati.

Surpriza colosala la Cincinnati: Roger Federer a parasit competitia inca din faza optimilor de finala, fiind invins intr-o maniera categorica de tanarul rus in varsta de 21 de ani, Andrey Rublev, numarul 70 ATP, scor 3-6, 4-6.

Claritatea victoriei consta nu numai in scor, ci si in timpul de joc foarte scurt in care Rublev a preluat mereu initiativa si nu i-a permis elvetianului sa isi dezvolte jocul ofensiv.

Este cea mai rapida infrangere pe care o sufera Roger Federer de 16 ani incoace. Ultima oara cand elvetianul a cedat atat de repede a fost in 2003, la Sydney, cand a fost invins in doar 54 de minute de joc de catre Franco Squillari.

In sferturi, Rublev se va duela cu Daniil Medvedev, intr-o confruntare 100% ruseasca. Invingatorul dintre cei doi va juca pentru un loc de finala impotriva lui Novak Djokovic / Lucas Pouille.



Roger Federer (nr. 3 ATP): „A fost doar tenis bang-bang”

„Rublev a fost excelent azi. Nu mi-a lasat niciun punct. A fost un meci greu pentru mine, dar excelent pentru el. Am fost impresionat. Speram la o prestatie mai buna din partea mea. El a variat foarte bine la serviciu si a fost foarte constant la retur. Terenul este rapid. A fost doar tennis bang-bang,” a declarat Federer, sugerand viteza jocului ca fiind principala cauza a acestei infrangeri.

Andrey Rublev a terminat aceasta partida cu 17 lovituri direct castigatoare si cu numai 6 greseli nefortate. De partea opusa a fileului, Roger Federer a comis 19 greseli nefortate.





Andrey Rublev: „Este cea mai emotionanta victorie a carierei mele”

Imediat dupa meci, Rublev a declarat ca aceasta partida i-a adus cea mai mare victorie a carierei de pana acum. In legatura cu emotiile la care l-au supus acest meci, Rublev a spus urmatoarele: „Incepi sa tremuri mult mai puternic. In capul meu imi spuneam sa nu ma uit la echipa mea, sa nu ma uit la scor, sa nu ma uit la Roger. Am incercat doar sa fiu relaxat. Si in final a functionat.

Stiu ca jocul meu este foarte agresiv. E foarte rapid. Pentru unii jucatori, e greu de controlat. Nu stiu. Agresivitatea reprezinta unul dintre avantajele mele. Astazi am incercat doar sa imi las forehandul sa dicteze jocul cat de mult posibil, iar acest lucru a mers bine. Asa ca nu stiu. Azi a fost intr-adevar ziua mea si o zi nu prea buna pentru Federer.”

Aceasta a fost prima partida disputata vreodata intre Roger Federer si Andrey Rublev.

Pentru Roger Federer urmeaza o pauza de o saptamana, urmata de participarea la US Open 2019, care va debuta in data de 26 august.